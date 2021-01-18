Karaciğer ve bağırsağı dışarıda doğan Miray bebek sağlığına kavuştu
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Karaciğer ve bağırsağı dışarıda doğan Miray bebek sağlığına kavuştu

18.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:50

Mersin'de, anne karnındayken karaciğer ve bağırsağı dışarıda olduğu tespit edilen bebek, doğumun ardından gerçekleşen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Mersin'de, anne karnındayken karaciğer ve bağırsağı dışarıda olduğu tespit edilen bebek, doğumun ardından gerçekleşen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde yaşayan Sultan ve Hakan İltaş çiftinin bir ay önce dünyaya gelen bebeği Miray'ın, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, anne karnında 5,5 aylıkken yapılan kontrollerinde karaciğer ve bağırsağının dışarıda olduğu belirlendi.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arman Api ve ekibi tarafından anne karnında sürekli kontrolleri yapılarak süreci takip edilen bebek, 1 ay önce gerçekleşen doğumun hemen ardından ameliyata alındı.

Operasyonla vücudunun dışında olan organları karnına yerleştirilen Miray bebek, sağlığına kavuştu.

Opr. Dr. Api, AA muhabirine, Miray'ın 5,5 aylıkken karın duvarında yer alan, göbek çevresindeki bölümünün gelişim yetersizliğine bağlı olarak, karaciğerinin ve bağırsaklarının dışarıda olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Bebeğin dünyaya geliş sürecinde kontrollü doğum sağlandığını dile getiren Api, "Bebeği doğduğu gün operasyona aldık. Bağırsaklarını ve karaciğerini karın içerisine yerleştirdik. 1 haftalık yoğun bakım sürecinin ardından taburcu ettik." dedi.

"Aile çok mutlu"

Miray bebeğin şu an gayet iyi ve sağlıklı olduğunu belirten Api, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle çok sıkıntılı bir çalışma ortamımız var. Bu takibi böyle bir süreçte yapabilmek gerçekten kolay değildi. Bebeğimizi böyle bir ortamda sağlığına kavuşturduk. Geçen hafta kontrole geldiler. Bebek gayet iyi ve sağlıklı. Aile çok mutlu. Böyle bir süreç hiçbir aile için kolay değil."

Karaciğer ve bağırsağı dışarıda doğan Miray bebek sağlığına kavuştu
Karaciğer ve bağırsağı dışarıda doğan Miray bebek sağlığına kavuştu
Karaciğer ve bağırsağı dışarıda doğan Miray bebek sağlığına kavuştu
Karaciğer ve bağırsağı dışarıda doğan Miray bebek sağlığına kavuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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