Mersin'de kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu

GÜLNAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ardıçpınar Mahallesi Alıçözü mevkisinde konargöçer bir aileye ait ağılın çatısının çöktüğü ihbarı üzerine, bölgeye Gülnar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, ağıldaki 21 küçükbaş hayvanın telef olduğunu tespit etti.

Ağılın onarılması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, aileye gıda kolisi ve kumanya desteğinde bulunuldu.