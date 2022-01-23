Mersin'de kar nedeniyle 12 araçta mahsur kalanlar kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de kar nedeniyle 12 araçta mahsur kalanlar kurtarıldı

Mersin'de kar nedeniyle 12 araçta mahsur kalanlar kurtarıldı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan 12 araçtaki vatandaşlar kurtarıldı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan 12 araçtaki vatandaşlar kurtarıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin yüksek kesimlerindeki bölgelerde kar kalınlığı bir metreyi buldu.

Ekipler, Arslanköy, Kurudere, Güzelyayla, Kepirli, Soğucak ve Ayvagediği mahallerinde bazı araçların kar nedeniyle ilerleyemediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgelere ulaşan ekipler, 12 araçta mahsur kalanları kurtardı.

İlçenin yüksek kesimlerinde yol açma çalışmaları sürüyor.

Mersin'de kar nedeniyle 12 araçta mahsur kalanlar kurtarıldı

Mersin'de kar nedeniyle 12 araçta mahsur kalanlar kurtarıldı

Mersin'de kar nedeniyle 12 araçta mahsur kalanlar kurtarıldı

Mersin'de kar nedeniyle 12 araçta mahsur kalanlar kurtarıldı

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

Toroslar, Mersin, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title