Mersin'de kar nedeniyle 12 araçta mahsur kalanlar kurtarıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan 12 araçtaki vatandaşlar kurtarıldı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan 12 araçtaki vatandaşlar kurtarıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin yüksek kesimlerindeki bölgelerde kar kalınlığı bir metreyi buldu.

Ekipler, Arslanköy, Kurudere, Güzelyayla, Kepirli, Soğucak ve Ayvagediği mahallerinde bazı araçların kar nedeniyle ilerleyemediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgelere ulaşan ekipler, 12 araçta mahsur kalanları kurtardı.

İlçenin yüksek kesimlerinde yol açma çalışmaları sürüyor.