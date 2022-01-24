MERSİN'DE KAR, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU - Haberler
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MERSİN'DE KAR, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, beyaza bürünen Toros dağları başta olmak üzere ormanlık alanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, beyaza bürünen Toros dağları başta olmak üzere ormanlık alanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mersin'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının ardından her yer beyaza büründü. Bölgede kar yağışı ile ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Çamlıyayla ilçesine bağlı ormanlık alanlarda ortaya çıkan görsel şölen ise drone ile havadan görüntülendi.

MERSİN'DE KAR, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

MERSİN'DE KAR, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

MERSİN'DE KAR, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, Mersin, kar, Güncel, Haber

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