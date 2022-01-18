Mersin'de kar bastırdı, çok sayıda araç mahsur kaldı Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar yağışı Mersin'in 300 rakım üzerindeki bir çok bölgede etkili olmaya başladı Erdemli-Ayrancı yolunda hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı Belediye ekipleri yolda tuzlama çalışması yaparken,...

MERSİN (İHA) - Mersin'de kar bastırdı, çok sayıda araç mahsur kaldı

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar yağışı Mersin'in 300 rakım üzerindeki bir çok bölgede etkili olmaya başladı Erdemli-Ayrancı yolunda hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı

Belediye ekipleri yolda tuzlama çalışması yaparken, vatandaşlar araçlarına zincir takarak devam etmeye çalıştı

Mahsur kalan otomobillerden birinin içindeki keçi ise dikkat çekti

MERSİN - Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar yağışı Mersin'in 300 rakım üzerindeki bir çok bölgede etkili olmaya başladı Erdemli-Ayrancı yolunda hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı. Belediye ekipleri yolda tuzlama çalışması yaparken, vatandaşlar araçlarına zincir takarak devam etmeye çalıştı. Mahsur kalan otomobillerden birinin içindeki keçi ise dikkat çekti.

Meteoroloji, bugün Mersin için il ve ilçe merkezleri için yağmur, yüksek kesimler içinde ise kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarının ardından öğleden sonra merkezler de yağmur, 300 rakım üzerindeki bir çok bölgede ise kar etkili olmaya başladı. Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı yolunun 20. kilometresinden sonra Devrent mevkiinde etkili olan karda ise bir çok sürücü hazırlıksız yakalandı. Bölgede çok sayıda araç mahsur kalırken, vatandaşlar kendi imkanları araçlarını iterek bölgeden kurtulmaya çalıştı, bir taraftan da karayolları, Erdemli ve büyükşehir belediyesine bağlı ekipler tarafından tuzlama ile temizleme çalışması yapıldı.

Kar yağışına yakalandıkları için yolda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, zincir takıp yollarına devam etmeye çalışacaklarını söyledi.

Öte yandan yağışların kent genelinde yarına kadar aralıklarla sürmesinin beklendiği kaydedildi.