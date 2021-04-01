Kapkaç zanlısı saklanmak için girdiği evde yorganın altında yakalandı
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Kapkaç zanlısı saklanmak için girdiği evde yorganın altında yakalandı

Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, caddede yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çaldıktan sonra gizlenmek için girdiği evde yorganın altında yakalanan zanlı tutuklandı.

Mersin'de, caddede yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çaldıktan sonra gizlenmek için girdiği evde yorganın altında yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde yürüyen B.Ç'nin yanına yaklaşan kişi, kadının boynundaki altın kolyeyi çalıp kaçtı.

Bölgede bulunan ve olayı gören İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ile vatandaşlar, yakalamak istedikleri zanlının peşinden koştu.

Gizlenmek için bir apartman dairesine zorla girdiği belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin incelemesinde yatak odasındaki yorganın altında saklanırken yakalandı.

M.C.İ. (22) olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kapkaç zanlısının, binanın girişindeki posta kutusunda sakladığı belirlenen kolye de sahibine teslim edildi.

Öte yandan, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarına, M.C.İ'nin çevredeki kalabalığa aldırış etmeden önünü kestiği B.Ç'nin boynundaki kolyesini kopararak kaçması yansıdı.

Kapkaç zanlısı saklanmak için girdiği evde yorganın altında yakalandı
Kapkaç zanlısı saklanmak için girdiği evde yorganın altında yakalandı
Kapkaç zanlısı saklanmak için girdiği evde yorganın altında yakalandı
Kapkaç zanlısı saklanmak için girdiği evde yorganın altında yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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