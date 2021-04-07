Mersin'de "Kanserle Savaş Haftası" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi

Mersin'de, Kanserle Savaş Haftası dolayısıyla Mezitli Belediyesince ağaç dallarına renkli ponponlar asıldı.

Mersin'de, Kanserle Savaş Haftası dolayısıyla Mezitli Belediyesince ağaç dallarına renkli ponponlar asıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kanserle Savaş Haftası kapsamında "Bir Örgü Bir Umut" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte katılımcılarca kanserde erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla ağaç dallarına çeşitli renklerde kurdele takıldı, ağaçlara renkli ponponlar asıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ