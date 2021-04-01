Mersin'de kanser hastaları "Onko-Büs" hizmetiyle hastaneye götürülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de kanser hastaları "Onko-Büs" hizmetiyle hastaneye götürülüyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Kültür Sanat
Mersin'de kanser hastaları 'Onko-Büs' hizmetiyle hastaneye götürülüyor

Mersin'de, Akdeniz Belediyesince hazırlanan "Akdeniz'de Umuda Yolculuk Projesi"yle kanser hastaları, tedavi gördükleri hastanelere "Onko-Büs" adı verilen araçla ücretsiz ulaştırılıyor.

Mersin'de, Akdeniz Belediyesince hazırlanan "Akdeniz'de Umuda Yolculuk Projesi"yle kanser hastaları, tedavi gördükleri hastanelere "Onko-Büs" adı verilen araçla ücretsiz ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında evlerinden alınan hastalar tedavi gördükleri hastanelere ücretsiz götürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kanserle mücadelenin zor bir süreç olduğunu belirtti.

Gültak, ekonomik sıkıntı yaşayan hastalara destek olduklarını bildirerek, "Suriyeli hastalar dahil olmak üzere şu anda 111 hastamız 'Onko-Büs' servis hizmetimizden faydalanıyor. Bugüne kadar 25 hastaya 57 defa 'Onko-Büs' hizmeti verildi. 6 hastamıza da düzenli psiko-onkolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu hastalıkla mücadelede umut, moral ve dayanışma çok önemli yer tutar. Bizler de bunu sağlamak, onkoloji tedavisi gören insanlarımıza, bu mücadelelerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Erkan Kandemir Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Adrian Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Cenk Tosun Ersun Yanal Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de kanser hastaları "Onko-Büs" hizmetiyle hastaneye götürülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 14:57:43. #1.15#
title