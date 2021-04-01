Mersin'de kanser hastaları "Onko-Büs" hizmetiyle hastaneye götürülüyor

Mersin'de, Akdeniz Belediyesince hazırlanan "Akdeniz'de Umuda Yolculuk Projesi"yle kanser hastaları, tedavi gördükleri hastanelere "Onko-Büs" adı verilen araçla ücretsiz ulaştırılıyor.

Mersin'de, Akdeniz Belediyesince hazırlanan "Akdeniz'de Umuda Yolculuk Projesi"yle kanser hastaları, tedavi gördükleri hastanelere "Onko-Büs" adı verilen araçla ücretsiz ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında evlerinden alınan hastalar tedavi gördükleri hastanelere ücretsiz götürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kanserle mücadelenin zor bir süreç olduğunu belirtti.

Gültak, ekonomik sıkıntı yaşayan hastalara destek olduklarını bildirerek, "Suriyeli hastalar dahil olmak üzere şu anda 111 hastamız 'Onko-Büs' servis hizmetimizden faydalanıyor. Bugüne kadar 25 hastaya 57 defa 'Onko-Büs' hizmeti verildi. 6 hastamıza da düzenli psiko-onkolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu hastalıkla mücadelede umut, moral ve dayanışma çok önemli yer tutar. Bizler de bunu sağlamak, onkoloji tedavisi gören insanlarımıza, bu mücadelelerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal