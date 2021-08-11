Mersin'de kanalizasyon borusunda sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Mersin'de kanalizasyon borusunda sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Mersin'de kanalizasyon borusunda sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde, düştüğü kanalizasyon borusunda sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, düştüğü kanalizasyon borusunda sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Mahallesinde 2 apartman arasında bulunan eski kanalizasyon borusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 4 saatlik çalışma sonucu apartmanın duvarını delerek kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.

Kurtarılan yavruya mahalle sakinleri su ve mama verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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