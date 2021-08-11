Mersin'de kanalizasyon borusunda sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, düştüğü kanalizasyon borusunda sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, düştüğü kanalizasyon borusunda sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Mahallesinde 2 apartman arasında bulunan eski kanalizasyon borusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, 4 saatlik çalışma sonucu apartmanın duvarını delerek kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.
Kurtarılan yavruya mahalle sakinleri su ve mama verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez