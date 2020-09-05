Mersin'de kan ve kök hücre bağışı Mezitli ilçesinde "Hücrelerimiz de İyilik Var" kampanyası kapsamında Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışı yapıldı.

Mezitli ilçesinde "Hücrelerimiz de İyilik Var" kampanyası kapsamında Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışı yapıldı. Mezitli Belediyesi hizmet binasında düzenlenen etkinliğe gönüllüler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, etkinlikte kan veren vatandaşlara çikolata ikram etti. Kaynak: AA