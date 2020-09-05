Mersin'de kan ve kök hücre bağışı
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Mersin'de kan ve kök hücre bağışı

Mezitli ilçesinde "Hücrelerimiz de İyilik Var" kampanyası kapsamında Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışı yapıldı.

Mersin'de kan ve kök hücre bağışı
05.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:46

Mezitli ilçesinde "Hücrelerimiz de İyilik Var" kampanyası kapsamında Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışı yapıldı.

Mezitli Belediyesi hizmet binasında düzenlenen etkinliğe gönüllüler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, etkinlikte kan veren vatandaşlara çikolata ikram etti.

Kaynak: AA

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