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Mersin'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

AA, Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı ve Türk Kızılay Mersin Şubesi ortaklığında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

MERSİN (AA) - Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı ve Türk Kızılay Mersin Şubesi ortaklığında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hizmet binasında 33. Vergi Haftası kapsamında gerçekleştirilen kampanyada kurum çalışanları kan bağışında bulundu.

Kan bağışından bulunan personele teşekkür belgesi verdi.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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