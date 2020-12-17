Mersin'de kamyonun kupasına sıkışan yaralı şahin kurtarıldı
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Mersin'de kamyonun kupasına sıkışan yaralı şahin kurtarıldı

17.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:06
Mersin'de kamyonun kupasına sıkışan yaralı şahin kurtarıldı

Mersin'de, sıkıştığı kamyonun kupasından kurtarılan yaralı şahin tedaviye alındı.

Mersin'de, sıkıştığı kamyonun kupasından kurtarılan yaralı şahin tedaviye alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde vatandaşlar, park halindeki kamyondan kuş sesi geldiğini fark etti.

Kamyonun kupasını incelediklerinde, bir şahinin buraya sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla yaralanan şahini sıkıştığı yerden kurtardı.

Bir kanadında kırık olduğu belirlenen şahin, tedavisi için Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:08:48. #1.14#
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