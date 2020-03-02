Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

02.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:48
Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

'in ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Y.İ. idaresindeki 33 BVY 11 plakalı kamyon ile Halil Dölek yönetimindeki plakasız motosiklet, Merkez Mahalle hal kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Dölek'in cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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