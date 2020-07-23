Mersin'de kamyonetle otomobil çarpıştı 6 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
23.07.2020 22:33 | Son Güncelleme: 23.07.2020 22:39
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Selçuk Doğan idaresindeki 33 PAZ 25 plakalı otomobil, Tarsus-Ankara karayolu Çöplü Mahallesi mevkisinde Lokman Aksu yönetimindeki 33 NZ 783 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile kamyonetteki bir inşaat firmasının 4 çalışanı yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA