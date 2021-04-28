Mersin'de kamyonetin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
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Mersin'de kamyonetin çarptığı kişi yaşamını yitirdi

Mersin'de kamyonetin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Murat G. (48) yönetimindeki 01 YL 821 plakalı kamyonet, kırsaldaki Alifakı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Onur Kaya'ya (19) çarptı.

Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaya, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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