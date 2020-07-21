Mersin'de kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
21.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:08
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre B.S. yönetimindeki 33 NOV 02 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde park halindeki 31 NZ 610 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan G.İ. yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA