Mersin'de kamyonet traktörle çarpıştı: 2 yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde, kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde, kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Süleyman Murat Y. idaresindeki 33 AGV 767 plakalı kamyonet, Mut-Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi'nde ışıklı kavşaktan geçtiği sırada Aslan M. yönetimindeki 33 UE 296 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü ile eşi Elif M. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler