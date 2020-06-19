Mersin'de kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.
19.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:32
Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaya idaresindeki 33 PJ 549 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Hacıhamzalı Mahallesi Aralık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Ali Kaya ile kamyonette bulunan Meral Kaya ve Saniye Kaya yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA