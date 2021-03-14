Mersin'de kamyonet ile otomobil çarşıtı: 1 yaralı
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Mersin'de kamyonet ile otomobil çarşıtı: 1 yaralı

14.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 21:12
Mersin'de kamyonet ile otomobil çarşıtı: 1 yaralı

Mersin'in Mezitli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

M.S. idaresindeki 33 TR 257 plakalı kamyonet, Merkez Mahallesi'nde M.A.M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kamyonet mahalledeki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan M.B.Ö. yaralandı.

Yaralı kaza yerine gelen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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