Mersin'de kamyondan düşen briketlerin isabet ettiği kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de kamyondan düşen briketlerin isabet ettiği kişi yaralandı

Mersin'de kamyondan düşen briketlerin isabet ettiği kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yolda yürürken başına seyir halindeki kamyondan düşen briketler isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yolda yürürken başına seyir halindeki kamyondan düşen briketler isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

Belçınar Mahallesi Atdağ mevkisinde seyir halindeki inşaat malzemesi yüklü kamyon, virajı alırken üstündeki inşaat demirlerinin etkisiyle düşen bir kaç briket, yoldan geçen Halil D'nin (62) başına isabet etti.

İlk müdahalesi çevredeki vatandaşların yaptığı Halil D, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Mesut Akusta Metin Çekmez
Spor Mesut Özil Mame Thiam Ali Öztürk Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mersin'de kamyondan düşen briketlerin isabet ettiği kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 12:50:40. #1.15#

title