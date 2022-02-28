Mersin'de kamyonda 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Mersin'de kamyonda 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de kamyonda 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonda 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonda 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen V.Ç'nin kullandığı kamyon ilçede durduruldu.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kamyonda yapılan aramada, birer tonluk tanklara doldurulmuş 12 ton kaçak akaryakıt, tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.

Sürücünün, silah ticaretine yönelik iletişim kurduğu belirlenen A.Ç'nin de ikametinde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği ve 61 fişek buldu.

Gözaltına alınan V.Ç. ve A.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Münir Karaloğlu, Akaryakıt, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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