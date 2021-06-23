Mersin'de kamyon devrildi: 2 yaralı
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Mersin'de kamyon devrildi: 2 yaralı

Mersin'de kamyon devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Mut ilçesinde virajı alamayarak devrilen kamyonun sürücüsü ile yanındaki çocuğu yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde virajı alamayarak devrilen kamyonun sürücüsü ile yanındaki çocuğu yaralandı.

Mut - Karaman karayolu üzeri zeytinlik mevkisinde Halil Erdemliğ (47) yönetimindeki 33 AGH 682 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu virajda devrildi. Kazada, yaralı sürücü ile yanındaki çocuğu ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Mersin'de kamyon devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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