Mersin'de kamu hastanelerinin yemek ihtiyacı için protokol imzalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kamu hastanelerine yemek hizmeti verilmesi için hazırlanan protokol imzalandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suphi Öner Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerine yemek hizmeti verilmesi için hazırlanan protokol İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Ceviz, şunları kaydetti:

"İmzaladığımız protokolle merkez ve ilçe devlet hastanelerimiz ile Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin ihtiyacı olan yemek ve kahvaltı hizmetini bir kamu kurumundan tedarik edeceğiz. Bünyesinde mutfağı olan hastanelerimizde yemekler hastane içerisinde yapılacak. Mutfağı olmayan hastanelerimizde ise taşımalı sistemle çalışanların yemek ihtiyacı karşılanacak. Bu şekilde hem yeni istihdam sağlanacak hem de büyük miktarda alımla daha uygun ve güvenilir mal ve hizmet sağlanacak."