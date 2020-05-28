Mersin'de kamu hastaneleri hasta kabulüne başlıyor
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Mersin'de kamu hastaneleri hasta kabulüne başlıyor

Mersin'de kamu hastaneleri önümüzdeki haftadan itibaren çerçevesinde hasta kabulüne başlıyor.

Mersin'de kamu hastaneleri hasta kabulüne başlıyor
28.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:55

Mersin'de kamu hastaneleri önümüzdeki haftadan itibaren çerçevesinde hasta kabulüne başlıyor. Hastaneye gitmek isteyen vatandaşların, acil durumlar dışında randevu almalarının zorunlu olacağı yeni dönemde, Covid-19 mücadelesi çerçevesinde maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak da zorunlu olacak.

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, korona virüs (Covid-19) salgınında hizmet veren kamu hastanelerinde yeni normale uygun olarak bazı düzenlemelere gidildiğini açıkladı. Bahçacı yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) pandemi ilanından sonra Mersin'de pandemi hastanesi olarak belirlenen kamuya ait Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi ve Tarsus Devlet Hastanesinin önümüzdeki süreçte yeni normale uygun olarak hizmet vereceğini söyledi.

"YENİ NORMALE UYGUN HASTA KABULÜNE BAŞLAMAYA KARAR VERDİK"

Covid-19'un tüm dünyada büyük bir etki yaptığını vurgulayan Bahçacı, DSÖ tarafından pandemi ilan edilmeden önce Sağlık Bakanlığı tarafından bilim kurulu oluşturularak pandemi ile mücadele kapsamında kullanılacak kamu yataklı sağlık tesisleri belirlendiğini ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını anımsattı. Bahçacı, "Yaklaşık 3 aylık bir süre sonrasında ülkemizde ve ilimizde salgınla mücadelede önemli mesafeler alındı. Tedbirlere eksiksiz uymak kaydıyla yavaş yavaş yeni normale geçmek için çalışıyoruz. İlimizde de müdürlüğümüze bağlı yataklı sağlık tesislerinde yaklaşık 10 gündür bunun hazırlığını yapıyoruz. Başhekimlerimizle yaptığımız toplantıda önümüzdeki günlerde yeni normale uygun olarak hasta kabulüne başlamaya karar verdik" diye konuştu.

ACİL DIŞINDA RANDEVU ALMAK ZORUNLU OLACAK

Yeni dönemde Covid-19 hastalarına sunulacak hizmetler ve yeni normalin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren İl Sağlık Müdürü Bahçacı, "Yeni dönemde hastanelerimizden hizmet almak isteyen vatandaşlarımız acil haller dışında mutlaka 182 Merkezi Hastane Randevu Sisteminden (MHRS) randevu almak zorunda. MHRS'den randevu alan hastalarımız randevu saatinden 15 dakika önce hastanede olmalı. Vatandaşlarımız hastaneye gelirken mutlaka maske takmalı ve hastane içerisinde de sosyal mesafe kuralına uymalıdır. Ayrıca zorunlu olmadıkça hastaneye tek gelinmeli ve işlemler tamamlandıktan sonra en kısa süre içerisinde hastamızın hastaneden ayrılması önemli. Artık Covid-19 hastalarımıza Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturduğumuz ve diğer bölümlerden izole edilmiş özel bir bölümde hizmet verilecek. Yeni dönemde Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve diğer hastanelerimiz rollerine uygun olarak MHRS'den randevu alarak gelen hastalara hizmet verecekler. Acil haller dışında, MHRS randevusu olmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskesiz olan vatandaşlarımız sağlık tesislerimizden hizmet almada zorluk yaşayabilirler. Ayrıca tüm hastanelerimizde hasta ziyaret kısıtlamamız devam edecek" dedi.

"3 AYDIR HEP BİRLİKTE VERDİĞİMİZ EMEK HEBA EDİLMEMELİ"

Havaların ısınması ile birlikte vatandaşlarda biraz rehavet gözlendiğini kaydeden Bahçacı, "Rehavete girersek kazanımlarımızda geriye gideriz" diyerek uyarılarda bulundu. Tehlikenin henüz geçmediğinin altını çizen Bahçacı, "Bakanlığımız tarafından alınan tedbirlere harfiyen uymamız gerekiyor. Biraz daha sabır; 3 aydır hep birlikte verdiğimiz emek heba edilmemeli. Daha fazla özgürlük için tedbirlere eksiksiz uymalıyız. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir olmalı. Vatandaşlarımızın şunu bilmesinde fayda var; aldığımız tedbirler hepimizin sağlığı için. Salgınla mücadelede aldığımız tedbirlerle daha güçlü olacağız ve bu mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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