Mersin'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören yapıldı
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Mersin'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören yapıldı

Mersin'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören yapıldı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'de evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Hamza Sert için tören düzenlendi.

Mersin'de evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Hamza Sert için tören düzenlendi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, Sert'in ailesi, yakınları, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir ve çalışma arkadaşları katıldı.

Sert'in cenazesi, törenin ardından Yaramış Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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