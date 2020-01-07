Mersin'de kalorifer kazanı patladı
Haberler » 3. Sayfa » Mersin'de kalorifer kazanı patladı - Haberler

Mersin'de kalorifer kazanı patladı

Mersin'in Mut ilçesinde 11 katlı apartmanın ısıtma sistemindeki kalorifer kazanı patladı.

07.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:46
Mersin'de kalorifer kazanı patladı

'in ilçesinde 11 katlı apartmanın ısıtma sistemindeki kalorifer kazanı patladı.


Mut'un , Hüseyin Gezer Caddesi'ndeki apartmanın merkezi ısıtma sistemindeki kalorifer kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.


Patlamanın etkisiyle kazan dairesinin önündeki boş iş yerlerinin cam ve çerçeveleri parçalandı.


Olayda dumandan etkilenen Bilal Bor, ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler