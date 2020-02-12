Mersin'de kalas çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde kalas çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde kalas çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Emirler Mahallesi Kent Ormanı mevkisinde 3 şüphelinin özel bir şirkete ait kalasları traktörlere yüklediği bilgisini aldı.
Adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.