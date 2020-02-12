Mersin'de kalas çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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Mersin'de kalas çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kalas çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

12.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:34
Mersin'de kalas çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

'in ilçesinde kalas çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Emirler Mahallesi Kent Ormanı mevkisinde 3 şüphelinin özel bir şirkete ait kalasları traktörlere yüklediği bilgisini aldı.

Adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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