Mersin'de kahvehaneye kumar operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
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Mersin'de kahvehaneye kumar operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de kahvehaneye kumar operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, kumar oynayan ve oynatan 9 şüpheli yakalandı.

GÜLNAR, MERSİN (İHA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, kumar oynayan ve oynatan 9 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda kumar oynayan 8 şahıs ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan işyeri sahibi 1 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kumar oynayan her bir şahsa bin 819 TL olmak üzere toplam 14 bin 552 TL idari para cezası uygulanırken, gözaltına alınan işyeri sahibi hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli tahkikat başlatıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Gülnar, Mersin, Kumar, 3. Sayfa, Haberler

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