Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza
14.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:14
Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi.
Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.
Kumar oynayarak Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 40 kişiye 126 bin lira ceza uygulandı.
İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt