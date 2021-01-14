Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi.

Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Kumar oynayarak Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 40 kişiye 126 bin lira ceza uygulandı.

İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt