Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza
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Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza

14.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:14
Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi.

Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Kumar oynayarak Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 40 kişiye 126 bin lira ceza uygulandı.

İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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