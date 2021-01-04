Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza
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Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza

04.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:37
Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Bağlar Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.

İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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