Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Bağlar Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.

İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt