Mersin'de kafeden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı Mersin'in Silifke ilçesinde bir kafeden hırsızlık yaptığı öne sürülen edilen şüpheli sahilde gezerken yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kafeden hırsızlık yaptığı öne sürülen edilen şüpheli sahilde gezerken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Atakent Mahallesi'ndeki bir kafeden hırsızlık yapıldığı bilgisini üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden eşgali belirlenen şüpheli, Susanoğlu Mahallesi'ndeki sahilde gezdiği esnada yakalandı. Yapılan aramada kafeden çalındığı belirlenen laptop ve 250 lira ele geçirildi. Şüpheli jandarmadaki ifadesinde Osmaniye'den Silifke'ye hırsızlık için geldiğini itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA