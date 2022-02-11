Mersin'de kafede 450 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de kafede 450 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de kafede 450 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Mersin'de bir kafeye düzenlenen operasyonda 450 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

MERSİN (AA) - Mersin'de bir kafeye düzenlenen operasyonda 450 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, müşterilerine kaçak nargile tütünü servis eden kafeye operasyon düzenlendi.

Kafedeki aramada, değişik gramajlarda paketlenmiş 450 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Y. ve E.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Kaçakçılık, Mersin, Güncel, Haberler

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