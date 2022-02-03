Mersin'de kafe kütüphaneye saldırı

MEZİTLİ, MERSİN (İHA) - Mersin Mezitli Belediyesi Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı, büyük tahribat oluştu.

Mezitli Belediyesi Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane daha önce de hırsızların saldırısına uğramış, başta dizüstü bilgisayar olmak üzere çok sayıda malzeme çalınmıştı. Güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından bu kez tabelanın yerinden sökülmesi kafe kütüphaneden yararlanan öğrencilerin ve vatandaşların büyük tepkisini çekti. Mezitli Belediyesi Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane'nin evlerinde ders çalışma imkanı bulunmayan öğrencilere büyük avantaj sağladığını ifade eden gençler, "Ev sıcaklığında, çayımızı içerken ders çalışabileceğimiz harika bir mekan. Böyle bir yere neden zarar verilir ki? Lütfen zarar verirken burada ders çalışmaya gelen bizleri düşünsünler" ifadelerini kullandı.

Mezitli Belediyesinin çok önemli bir hizmet verdiğinin altını çizen Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, "Maalesef hayırsever desteğiyle hizmete geçirdiğimiz kafe kütüphanemiz, kitabı toplumun yaşamından çıkarmak isteyenler tarafından saldırıya uğradı. Oysa kitap okusalar, kafe kütüphanemize ders çalışmak için gelen gençlerimiz için ne büyük anlamlar ifade edeceğini bilirlerdi. Tüm bu saldırılara karşı yaşamımızda daha fazla kitap olsun, Mezitli'de herkes kitaba ulaşsın diye çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa