Mersin'de kadınların sinema keyfi yaşadı

06.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:06

Mezitli Belediyesince, Kadın Üretici Pazarlarında üretim yapan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sinemaya götürüldü.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Kent Konseyi ve kentteki bir alışveriş merkezi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, aralarında ilk kez sinemaya gidenlerin de bulunduğu kadınlar, "Eltilerin Savaşı" isimli komedi filmini izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadınlar için turistik şehirlere geziler düzenlediklerini ve kadınların kültür sanat etkinliklerine katılmalarını sağladıklarını aktararak, bu kapsamda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA