Mersin'de Kadınların Birliği Çığ Gibi Büyüyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğü'nün 2020 yılında 13 ilçede yaptığı "Gönüllü Katılım Toplantısı"nın bu yıl ikinci turu başladı. Gülnar'dan başlayan 2. tur toplantıları Erdemli ilçesinin Elvanlı Mahallesi ile devam etti. Geçen yılki toplantılarda ortaya çıkan fikirleri hizmete dönüştüren Büyükşehir, bu yıl da kadınlarla Büyükşehir arasında gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

"Bir köprü vazifesini kendimize sorumluluk hissettik"

Erdemli ilçesi Elvanlı Mahallesi'ndeki Havuzbaşı Restaurant'ta yapılan toplantıda, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin İlk Gönüllüsü Meral Seçer ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da yer aldı. Bölgedeki çok sayıda kadının katılım sağladığı toplantıda kadınlara bu hizmetlerden faydalanabilmeleri için yönlendirici broşürler de dağıtıldı. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Büyükşehir'in ilk gönüllüsü olduğunu ve gönüllülerle beraber birçok çalışma yürüttüklerini belirterek, "Gönüllülük çalışmasının amacı; merkezde Büyükşehir'in yaptığı faaliyetlerde tüm ilçelerdeki kadınların ve çocukların da faydalanmasını sağlamak" dedi. Gazi Çiftliği ve Tarsus Gençlik Kampı gibi birçok çalışmadan kentin bazı noktalarındaki kadınların henüz haber dar olmadığını vurgulayan Seçer, "Sizleri ilgilendiren pek çok hizmete sizlerin de ulaşması için gönüllü birimi olarak bir köprü vazifesini kendimize sorumluluk hissettik. Çünkü sizlerin haber dar olması, bunlardan faydalanması gerekiyordu" diye konuştu.

Kadınların bu toplantılar sayesinde farklı birçok ihtiyacını Büyükşehir'e ulaştırma olanağı bulduğunu belirten Meral Seçer, Anamur'da geçen yıl yapılan toplantıdan bir örnek verdi. Meral Seçer, hastane için Anamur'dan kent merkezine geçen ancak merkezde kalacak yer bulamayan bir kadının yaşadığı sıkıntıyı Daire Başkanı Dokucu ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ilettiklerini belirterek, bunun projelendirildiğini ve "Dosthane" hizmetinin başladığını söyledi. Meral Seçer, Gönüllü Katılım Toplantıları sayesinde kentin tüm ilçelerindeki kadınlarla Büyükşehir arasında köprü görevi gördüklerini belirtti. Seçer, Büyükşehir'e ulaşmak isteyen kadınlara "Teksin" uygulamasını ve "Alo 185"i işaret etti.

"Toplantılarımızın amacı yapılan hizmetlerden duymayanların da faydalanması"

Geçen yılki toplantılarda kadınlardan en çok aldıkları talebin 'Kadın Üretici Pazarları' olduğunu belirten Meral Seçer, bir yıl içerisinde bu alanda önemli çalışmaların hayata geçirildiğine dikkat çekerek, "Kadınlar hem burada hem de Mersin'de üretici pazarlarına katılma imkanı buldu. Belki aranızda 'bunları duymadım' diyenler vardır. İşte bu toplantılarımızın amacı yapılan hizmetlerden duymayanların da faydalanması. Duyanların duymayanlara anlatması. Biz 13 ilçeyi dolaştığımızda pek çok veriye de sahip olduk. Siz kadınlarımızdan gelen talepler çok önemliydi. Oradan çıkan sonuç da belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ve ilgili dairelerin birtakım hizmetleri yapmasına vesile oldu" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin ortak çalışması olan "Evimiz Atölye" projesinden de bahseden Meral Seçer, bu projelerle kadınların evdeki gizli iş gücünü ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.

"Sizler buranın toprağını çok iyi bilen, geçmişi burada yaşayan kadınlarımızsınız"

Mersinden Kadın Kooperatifi olarak da üretici kadınlarla birlikte çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Meral Seçer, bu kapsamda Silifke'nin Balandız Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi ve Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ortak projesine paydaş olarak katıldıklarını anımsattı. Mahallede üretilen Atalık Sarı Buğdayları erişte, un, bulgur gibi katma değerli ürünlere dönüştürerek "Mersinden" markasıyla ulusal pazara açtıklarını belirten Seçer, benzer bir çalışmayı Gülnar'ın Atalık Nohudu ile sürdürdüklerini söyledi. "Bunu neden Erdemli'de yapmayalım? " diyerek sözlerini sürdüren Meral Seçer, "Burada yetişen atalık tohumlarımızla hangi ürünler yetiştiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Bu tür bilgileri sizlerden aldığımızda sizlerle nasıl bir proje yapabiliriz, Erdemli'nin tanıtımına nasıl katkı sağlayabiliriz, biz tanıtımını sağlayarak sizin ürünlerinize nasıl destek verebiliriz gibi konularda güzel sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Yani burada sizlerden gelecek bilgilerle kendimizi beslemek istiyoruz. Çünkü sizler buranın toprağını çok iyi bilen, geçmişi burada yaşayan kadınlarımızsınız. Sizlerle ortak bir proje geliştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Tek dilekleri dolmuşun yazısını okuyup şehre gidebilmekti"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasaoğlu Dokucu ise yaptığı sunumda, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin 16 hizmet sunan birimi ile uyguladığı 16 projeyi tek tek anlattı. Kadın ve çocuk atölyelerinden bahseden Dokucu, bu çalışmayı Tarsus'a bağlı Atgirmez Mevkii'nde de uyguladıklarını belirterek, "Atgirmez nasıl bir yer? Daha önce hiçbir şekilde bir okulun açılmadığı, bir sosyal tesisin olmadığı bir yer. Kadınların hiçbiri okuma yazma bilmiyordu. 3-4 tane okuma yazma kursu açtık. Tek dilekleri dolmuşun yazısını okuyup şehre gidebilmekti. Biz o kadınların artık etkinliklerimize katılabilen, sosyal bireyler olmalarını sağladık. Gençlik Kampımıza defalarca geldiler" dedi. Dokucu, üretici kadın stantlarından da bahsederek, 3 bin 600 üretici kadının kendilerine kayıtlı olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 14. 9. 2021 08: 20: 29

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