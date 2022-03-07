Mersin'de kadınlara mikrokredi desteği veriliyor

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de, mikrokredi desteğinden yararlanan kadınlar iş sahibi oluyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile imzalanan protokol sayesinde mikrokredi desteği alan kadınları sayısı her geçen gün artıyor.

Destekten yaralanan yaklaşık 300 kadın farklı iş kollarında faaliyet gösteriyor.

Mikrokrediyle iş sahibi olan kadınlar ekonomik özgürlerini kazanıyor. Bazı kadınlar da mevcut işletmelerini büyütüyor.