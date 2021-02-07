Mersin'de kadınlara kooperatifçilik, gıda üretimi ve ambalajlama eğitimi

Mersin'in Silifke ilçesinde, kadınlara kooperatifçilik, gıda üretimi ve ambalajlama eğitimi veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Gazi Çiftliği'nde gerçekleşen eğitimlere, Başkan Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Eylem Bozdoğan tarafından yapılan sunumda, kadınlara kooperatifçilik, gıda üretimi ve ambalajlama gibi konularda bilgiler verildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci