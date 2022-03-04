MERSİN'DE KADINLARA KADES ANLATILDI

MERSİN (DHA) - MERSİN'de polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sabahın ilk ışıklarında Hal Kompleksi'nde çalışan kadınları ziyaret ederek, geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kadın müdürler, amirler ve memurlar Emniyet Müdür Yardımcısı Hayal Funda Önder eşliğinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mersin Hal Kompleksinde çalışan kadınları sabah saat 4 sularında ziyaret etti. Hal Kompleksi'nde çalışan kadınlarla birlikte hoş ve güzel vakit geçiren Emniyet Müdürlüğü kadın personeli kadınların sıkıntıları ve talepleri dinlerken aynı zamanda KADES uygulamanı anlatarak cep telefonlarına yüklemeleri için de yardımcı oldu. Polisler, kadınlara yönelik yapılan şiddetle mücadelede kararlı olduklarını, bir gün değil, her gün yanlarında durduklarını belirterek, geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES uygulaması ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

Kadın polisler zaman zaman kadınlarla birlikte narenciye ürenlerini ve sarımsak paketlemeyi de ihmal etmezken, ziyaret sonunda bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.