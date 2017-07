Mersin'de Kadınlar Büyükşehir Belediyesi Güvencesinde

Mersin'de şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi olan bütün kadınlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Kadın Konukevi'nde güvence altına alınıyor.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan bütün kadınları ve beraberindeki 18 yaşından küçük kız çocukları ile 12 yaşından küçük erkek çocuklarını konukevi kapasitesinin uygun olma durumuna göre Kadın Konukevinde ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşadıkları mağduriyetleri en aza indirmeye çalışıyor.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Konukevine müracaat etmek isteyen kadınlar, en yakın polis merkezi ya da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine başvuru yaparak, konukevinin imkanlarından faydalanabiliyor. Kadın Konukevine kabul edilecek kadınların bazı koşulları sağlamaları gerekiyor. Alkol ve madde bağımlıları, tedavi gördüklerini belgeledikleri sürece konukevine kabul edilirlerken, bedensel ve zihinsel engeli olan kadınlar ile ortak yaşam alanında kalmaya uygun olmayan psikiyatrik tanı almış kadınlar ilgili başka birime yönlendirilir. Ayrıca herhangi bir suç nedeniyle hükümlü olan ve adli mercilerce hakkında arama, yakalama, tutuklama kararı verilen kadınlar konukevine kabul edilmiyor.



Kuruluşa kabulü yapılan her kadın ile önceden görüşme yapılırken, kadının ve beraberindeki çocuğunun ihtiyaçları belirlenerek, rehberlik ve yönlendirme yapılıyor. Kadınlar ve gerekirse çocukları için psiko-sosyal destek süreci başlatılıyor. Kadın Konukevinde kadınların yaşam düzeni oluşturabilmesi amacıyla adli, sosyal yardımlar için başvuru yapması sağlanırken, kadınlar sağlık problemleri için sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor aynı zamanda kurumda psikolojik destek de veriliyor.



Can güvenliği problemi olmayan ve şartları uygun olan kadınların yaşam düzeni oluşturabilmesi adına iş aramasına ve çalışmasına destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Konukevinde, kadınlar 3 ay kalabilirlerken, sonrasında kendi istekleri ile konukevinden ayrılabiliyor.



Tüm iletişim bilgileri gizli



Kadın Konukevinin nerede olduğu veya iletişim numaraları, kadınların güvenliği sebebiyle gizli tutulurken, birimin görevlileri ve yetkili amirleri haricinde belediyenin hiçbir birimi bu bilgilere sahip olamıyor.



Kadın Konukevinden ayrılan veya çıkışı yapılan kadınlar ve çocukların konukevi personeli ile iletişimi son bulurken, bu süreçten sonra gerçekleştirilmek istenilen her türlü iletişim Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ile devam ettiriliyor. - MERSİN