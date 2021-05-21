Mersin'de kadının kolundan bilezik gasbettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının kolundaki bileziği gasbettikleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının kolundaki bileziği gasbettikleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Bağlar Mahallesi'nde yaşayan E.K, evine giren şüpheliler tarafından 3 bileziğinin gasbedildiği ihbarında bulundu.
Bunun üzerine çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.K. ile F.İ'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Bilezikler, sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan