Mersin'de kadının kolundan bilezik gasbettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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Mersin'de kadının kolundan bilezik gasbettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Mersin'de kadının kolundan bilezik gasbettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının kolundaki bileziği gasbettikleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının kolundaki bileziği gasbettikleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan E.K, evine giren şüpheliler tarafından 3 bileziğinin gasbedildiği ihbarında bulundu.

Bunun üzerine çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.K. ile F.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Bilezikler, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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