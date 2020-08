Mersin'de kadın otobüs şoförleri zorlu yayla seferlerine başladı Mersin Büyükşehir Belediyesinde görevli 5 kadın otobüs şoförü yayla seferlerinde de görev alıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent içindeki seferlerini başarıyla yerine getiren kadın şoförler, artık zorlu yayla yollarında da yolcu taşıyor.

Kadın şoförler Gözne, Ayvagediği, Arslanköy, Bekiralanı ve Civanyaylağı mahalle hatlarının dar, eğimli ve rampa olan yollarında sefer yapıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen kadın şoförlerden Sultan Yüksel, yayla seferlerine çıktığından beri çok güzel tepkiler aldığını belirtti.

Bu görevi yapmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Yüksel, "Soğucak-Bekiralanı yaylasına çalışıyorum. Kadınların yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını insanlara ispatlamak çok güzel." ifadesini kullandı.

Zekiye Murat ise işini severek yaptığını belirterek, aldığı tepkilerin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Melek Uysal da ilkokulu okuduğu mahalle hattında şoförlük yapmaya başladığını aktararak, şöyle konuştu:

"Kendi okulumun altındaki yoldan geçerken çok duygulandım. Yıllar geçmişti, her şey değişmişti ama kadının gücü hiçbir zaman değişmemişti. Bir kadın olarak her yerde her şekilde, her imkanda, şartları zorlayarak çalışabilirim. Bana olan güveni boşa çıkarmamak için ne gerekiyorsa yaparım."

Betül Arslankılıç ise kadınlara bu imkanın verilmesinden dolayı gurur duyduğunu kaydetti.

