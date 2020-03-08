Mersin'de kadın otobüs şoförleri 8 Mart'ta da görevinin başındaydı
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Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel

Mersin'de kadın otobüs şoförleri 8 Mart'ta da görevinin başındaydı

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde güneş doğmadan direksiyonlarının başına geçen otobüs şoförü kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de görevlerinin başında olurken, ilk yolcuları ise çiçekler oldu.

08.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:32
Mersin'de kadın otobüs şoförleri 8 Mart'ta da görevinin başındaydı

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde güneş doğmadan direksiyonlarının başına geçen otobüs şoförü kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de görevlerinin başında olurken, ilk yolcuları ise çiçekler oldu.


Sabah eski otogar sahasından araçlarını teslim alan otobüs şoförü kadınları, çıkış noktasında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kutlama mesajının yer aldığı çiçekleri kadınlara veren Dokucu, şoförlerin yolculara da hediye etmeleri için araçlarını çiçeklerle süsledi.


"Mutlu olduk, çok güzel oldu bizim için"


Otobüs şoförü kadınlardan 34 yaşındaki Betül Arslan Kılıç, her sabah olduğu gibi 8 Mart sabahı da 9 yaşındaki oğlu Kağan'ın üstünü örterek, işinin başında olmak için evden çıktığını söyledi. Kılıç, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karşılaştığı incelik sayesinde gününün renklendiğini ifade etti. Anne ve babasının tır şoförü olmasından gelen bir tutkuyla işini severek yaptığını dile getiren Kılıç, "Trafikte olmayı, araba kullanmayı çok seviyorum. Bu, benim yapabileceğim en güzel işti. Başta '5'te uyanmak zor olacak mı, nasıl olacak' diye düşünüyordum. Ama kesinlikle zor olmuyor, seve seve işe geliyoruz. İnsanların bizi direksiyon başında gördüklerinde verdikleri tepkiler her şeye bedel. Şu anda da bir sürprizle karşılaştık. Saat sabah 5. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanımız Şerife Hanım geldi, bizi belediye başkanımızın mesajıyla, çiçekleriyle karşıladı. Beklemiyorduk, mutlu olduk, çok güzel oldu bizim için" dedi.


"Bugün daha mutlu bir gün"


Bir kadın olarak tek başına, birisi Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan, diğeri üniversiteye hazırlanan Burak ve Bensu adlı iki çocuğunun okumasına destek olduğunu belirten 40 yaşındaki Nuray Bölük ise 8 Mart'ta karşılaştığı sürprizin kendisine kelimelerle anlatılamayacak bir mutluluk yaşattığını belirtti. Bölük, "Böyle bir mesleği yaptığım için son derece gurur duyuyorum. Bugün, Kadınlar Günü dolayısıyla bizi çok mutlu ettiler. Her zaman olduğu gibi bugün de hatırlanmak bizi onurlandırdı. Kadınlar Günü dolayısıyla bizi çiçeklerle karşıladılar. Bunun için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Diğer kadınlarımıza da iletmek üzere bize çiçekler verdiler. Bugün daha mutlu bir gün. Böyle özel bir günde yine işimizin başında olmak çok güzel. Her koşulda çalışıyor olmak, emekçi kadın olabilmek, dimdik ayakta durabilmek ve kadının gücünü gösterebilmek adına kelimelerle ifade edilemeyecek kadar mutluyum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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