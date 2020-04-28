Mersin'de kadın kooperatifinden salep hasadı
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Mersin'de kadın kooperatifinden salep hasadı

- Mersin'de kadın kooperatifinden salep hasadı - Mersin'de yaptıkları alternatif tarım ürünleri denemeleriyle gündeme gelen Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, geçen günlerde gerçekleştirdikleri enginar hasadının ardından salep hasadına da başladı Mersin'de yaptıkları alternatif...

Mersin'de kadın kooperatifinden salep hasadı
28.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:38

- Mersin'de kadın kooperatifinden salep hasadı

- Mersin'de yaptıkları alternatif tarım ürünleri denemeleriyle gündeme gelen Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, geçen günlerde gerçekleştirdikleri enginar hasadının ardından salep hasadına da başladı

MERSİN - Mersin'de yaptıkları alternatif tarım ürünleri denemeleriyle gündeme gelen Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, geçen günlerde gerçekleştirdikleri enginar hasadının ardından salep hasadına da başladı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da hasada katılarak, şenlik havasında salepleri topraktan çıkaran kooperatif üyelerine destek verdi.

Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi, tarım alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Geçen haftalarda ektikleri enginarların ilk meyvelerini alan kooperatif üyeleri, bu kez de salep hasadıyla gündeme geldi. Mezitli Belediyesinin desteğiyle Elvanlı Mahallesinde salep bitkisi eken kooperatif üyeleri, ilk hasadı da gerçekleştirdi. Şenlik havasında gerçekleşen hasat etkinliğinde salepleri topraktan çıkaran kadınlar, heyecanı ve sevinci bir arada yaşadı. Hasada, merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Tarım İlçe Müdürü Kerim Köken, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan'ın yanı sıra Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları da destek verdi.

Başkan Tarhan da salep söktü

İşçilerle birlikte topraktan salep söken Başkan Tarhan, aynı zamanda yüksek ziraat mühendisi olması dolayısıyla hasadın incelikleri konusunda kadınlara önemli bilgiler verdi.

Toplanan salepler, kamyonetlere yüklenerek Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü alanında temizlenerek saplarından ayrıldı. Serin bir ortama kaldırılan salepler, ilk üretim kalitesinin yüksek olması dolayısıyla önümüzdeki dönemlerin ekimi için tohum olarak bekletilecek.

"Bahçede ara tarım olarak üretilebilmesi son derece önemli"

Başkan Tarhan, hasat alanında yaptığı açıklamada, Mezitli'nin her zaman olduğu gibi örnek uygulamalarıyla öne çıktığını belirterek, bu süreçte kooperatifin yaptığı çalışmaların takdire değer olduğunu vurguladı. Korona virüs salgınının olağanüstü koşullarında Mezitlili kadınların boş durmadığının altını çizen Tarhan, "Korona virüsle birlikte Türkiye'de insanlarımız çok önemli şeyler öğrendi. Bunlardan birisi de tarımın ne kadar önemli olduğu ve ne kadar çok ihtiyaç duyulacağını yaşayarak gördü. Maalesef bizim tarımsal ürünlerimiz çok yaşlandı. Güvenli gıda olayı da bir o kadar önemli hale geldi. Daha genç ve daha güvenli tarımsal üretim son derece önemli. Alternatif tarım ürünlerini üreticiye tanıtmamız gerekiyor. Biz bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine Üretici Kadın Kooperatifimizle birlikte enginar hasadı gerçekleştirdik. Çok ilgi gördü ve Mersin'e çok uzak şehirlerden talepler geldi. Bugün de salep hasadını yaptık. Teknik arkadaşlarımız, üretilen yumruların son derece kaliteli olduğunu ifade etti. Kısa bir sürede yetişmesi ve normal bahçe içerisinde ara tarım olarak üretilebilmesi son derece önemli. Ekstra bir gelir sağlayacak. Aile reisi şeftali, narenciye ile uğraşırken kadınlar da salep üretimi gerçekleştirebilirler. Umarım bunu en ücra köşelere kadar yayarak katma değeri son derece yüksek olan bu ürünün yaygınlaşmasına katkımız olursa mutlu oluruz" dedi.

"Salep üretimini yaygınlaştırmak istiyoruz"

Mezitli Belediyesinin desteğiyle salep üretimini Mezitli'nin başka mahalle ve köylerinde yaygınlaştırmak istediklerini belirten Tarım İlçe Müdürü Köken de "Salep üretimine yönelmeyle birlikte şeftali ve limon fidanlarının aralarına salep ekerlerse artı bir toprak ihtiyacı olmadan üretim yapılabilecektir. Özellikle geliri az olan mahallelerde önemli bir girdi sağlayacaktır. Bu konuda başkanımız Neşet Tarhan her zaman yanımızda. Bu duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sanayide son derece önemli bir ürün"

Başkan Tarhan'ın mesleğinin ziraatçilik olmasının, tarıma daha büyük önem vermesinin önünü açtığına dikkat çeken MTSO Başkanı Kızıltan ise "Bana bahsettiğinde son derece heyecanlandım. Gelmek istedim ve çok güzel bir ekip gördüm. Zaten kadınlarımız yaratılış gereğiyle tam bir üreticidir. Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de meseleye ekonomik açıdan bakıyoruz. Artık Türkiye endüstriyel üretim yapması lazım. Salep bunlardan birisi. Üretim artarsa işleyip toz haline getiren işletmeler oluşacak. Yine üretimi ve sanayi kullanımının yüksek olmasıyla son derece önemli bir ürün haline geliyor. Ekonominin kuralları arasında gelişmeye çok müsait. Başkanımızla sohbetimizde alternatif ürünler konusunda son derece önemli fikirlere sahip olduğunu görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"Salep bizim için hayaldi. Ürünümüz ortaya çıktı"

İki değişik ürün ekerek yola çıktıklarını ifade eden Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Gül Yılgör de "Kuruluş aşamasında getirisi yüksek olan iki farklı ürün üretmeyi planladık; biri enginar, diğeri salep. Özellikle salep bizim için hayaldi. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorduk ama katma değerinin farkındaydık. Bunu bilerek ağırlık verdik. 'Olacak mı, bizim bölgemiz uygun mu?' gibi soruların arasında fidelerimizi toprakla buluşturduk ve tam 6 ay sonra bu heyecan mutlulukla birleşti. Ürünümüz ortaya çıktı. Amacımız, tarımsal üretimin dışında kalan kadınlara diğer ürünleri alternatif olarak sunmak. Başkanımızın söylediği gibi hem boş alanları değerlendirmek hem de alım garantisiyle geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak istedik" şeklinde konuştu.

Mersin'de kadın kooperatifinden salep hasadı

Kaynak: İHA

Manşet

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