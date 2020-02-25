Mersin'de kadın cinayeti sanıklarının yargılanmasına devam edildi

25.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:40

Mersin'de imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile ona yardım ettiği öne sürülen kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.Ç. (56) ile tutuksuz yargılanan kardeşi C.Ç. (55) ve avukatları katıldı.

F.Ç. savunmasında, beraber yazlık evde kaldıkları Derya Çilsal'ın ertesi gün haber vermeden gittiğini iddia ederek, "Karımı aylarca aradım, benim vicdanım rahat. Onu kaçırıp öldürmüş olabilirler." dedi.

C.Ç. ise suç delillerini gizlediğine yönelik iddiaları reddederek, "Yengemin başka bir ilişkisi olduğuna veya uyuşturucu kullandığına inanmıyorum. Daha önce de ağabeyimle tartışmaları oluyordu." ifadesini kullandı.

Tanık olarak dinlenen çiftin oğulları A.H.Ç. de anne ve babasının sık sık tartıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kaybolma olayının olduğu gün anneme de babama da hiç ulaşamadık. Kaybolduktan 1 gün sonra babam uyuyordu, ben de sinirlenip 'Karın kayıp, niye bu kadar rahatsın?' dedim. Bize ısrarla kaçtığını, kaybolduğunu söylüyordu. Anneanneme bile haber vermemişler. Kimse annemi aramıyor, sadece suçluyorlardı. Annemle ilgili kaygılanan tek kişi bendim. Bir süre sonra kuzenim aradı ve televizyonda Silifke ilçesinde bir ceset bulunduğuna yönelik haber gördüğünü anlattı. Ben de babama polisi arayıp bilgi almasının yararlı olacağını söyledim. Babam 'Bir şey olsa bizi ararlardı.' dedi ve bir hafta kadar ortadan kayboldu. O bulunan ceset anneminmiş."

Sanık avukatının "Babanın anneni öldürdüğünü düşünüyor musun?" sorusu üzerine sinirlenen A.H.Ç, "Böyle bir soru soramazsınız. Bu olay yorumlanacak bir olay değil. Sadece bana değil hiçbir çocuğa bu soruyu sormayın." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Cesedi denizde bulunmuştu

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 Aralık 2016'da denizde parçalanmış bulunan cesedin, 5 çocuk annesi Derya Çilsal'a (48) ait olduğu belirlenmişti. İmam nikahıyla birlikte yaşadığı Çilsal'ın kaybolduğu iddiasıyla polise başvuran F.Ç. ile kardeşi gözaltına alınmıştı.

Sanıklar hakkında 2019'da hazırlanan iddianamede, F.Ç. için "canavarca hisle, kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi için de "Suçun delillerini yok etmek, değiştirmek veya gizlemek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA