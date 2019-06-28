Mersin'de kadın cinayeti

Mersin'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde yaşayan Filiz Kaplan (42), sabah işe gitmek üzere evden çıktığı sırada yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi Murat C. ile karşılaştı.

Eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan Kaplan hayatını kaybetti.

Kadının cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber verilen polis ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakaladı.

Kaynak: AA