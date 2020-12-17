Mersin'de KADES uygulaması tanıtıldı

Mersin Emniyet Müdürlüğünce, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) mobil uygulaması tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer ve şube müdürleri, Toros Üniversitesi'nin canlı yayınına katılarak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları ile KADES uygulamasını anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özer, KADES uygulamasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Siz çarşıda yürürken sözlü ya da fiziki bir saldırıya maruz kaldığınızda, herhangi bir risk gördüğünüzde telefonun tuşuna bastığınız an tehlikede olduğunuz polis haber merkezimize aynı anda iletiliyor. Haber merkezimiz sizin noktalama yerinizi görüyor. İlgili ekip yardım çağrısının yapıldığı yere gidiyor. Telefonunuzla kimseyle konuşmadan, kimseye derdinizi anlatmadan ya da adres bilgisini bile sunmadan tek tuşla yardım alabiliyorsunuz. KADES programını tüm kadınlarımızın telefonlarına yüklemesini istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ