Mersin'de kademeli normalleşme dönemi tedbirleri denetlendi
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Mersin'de kademeli normalleşme dönemi tedbirleri denetlendi

Mersin'de kademeli normalleşme dönemi tedbirleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçilen kademeli normalleşme döneminde, bazı caddelerde denetimler gerçekleştirildi.

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçilen kademeli normalleşme döneminde, bazı caddelerde denetimler gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kentin hareketli noktalarından Kuvay-ı Milliye ve İstiklal caddelerinde gerçekleştirilen uygulamada, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları denetlendi.

Kontrollerde, maske takmadığı tespit edilen vatandaşlara uyarılar yapıldı.

Kademeli normalleşme dönemi kapsamında müşterilerine hizmet vermeye başlayan işletmeleri de denetleyen ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesindeki kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Faaliyetlerine yeniden başlayan iş yerleriyle ilgili maske, mesafe, temizlik ve yüzde 50 çalışma koşulunu denetliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde ciddi bir sıkıntı görmedik. Vatandaşlarımızın çoğu kurallara uyuyor. Uymayanları da uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mersin'de kademeli normalleşme dönemi tedbirleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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