Mersin'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı - Haberler
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Mersin'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı

Mersin'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah ve uyuşturucu ticareti ile sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler A.A, M.M, R.S, E.Y, H.K, S.U, S.O, D.Ö, M.E, Ş.İ. ve F.B. yakalandı.

Zanlıların iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 2 tabanca, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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