Mersin'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde, 47 bin 700 makaronun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 47 bin 700 makaronun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, dün bir iş yeri ve araçta gümrük kaçağı ürünlerin bulundurulduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silifke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, dün bir iş yeri ve bir araçta gümrük kaçağı ürünlerin bulundurulduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, bir kısmı sigara haline getirilmiş 47 bin 700 makaron ile 3 gümrük kaçağı cep telefonu ve telefon aksesuarları ele geçirilmiş, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci