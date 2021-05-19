Mersin'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Mersin'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Mersin'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Say Mahallesi'nde bir adreste kaçak ürünlerin bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda 185 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü, 120 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli S.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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